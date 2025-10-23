Lupi aumentano gli avvistamenti | Sbranate cinque galline a Villa

Piume svolazzanti, la rete metallica sporca di sangue e le tracce – inequivocabili – sparse sul terreno. Questa è la scena a cui si è trovato di fronte Fabio Corbelli quando domenica mattina si è recato – come suo solito – nel piccolo pollaio domestico allestito sul retro dell’azienda di famiglia, una delle imprese più storiche di Villa Verucchio, il Centro revisioni auto Marecchia, in via Togliatti, zona artigianale della frazione. Le tracce evidenti erano quelle del lupo. "Venerdì tutte le otto galline erano vive e vegete e al loro posto, nel recinto – racconta Fabio, 21 anni – Sabato, complice la pioggia, ho saltato la visita al pollaio e quando domenica alle 10 sono tornato l’assalto si era già consumato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

