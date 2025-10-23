L’uomo e il cosmo nel ’Gran Teatro Anatomico’

Si intitola ‘Gran Teatro Anatomico’ la nuova produzione di Archiviozeta, la realtà culturale fondata da Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti che, da più di vent’anni, lavora sul tema della memoria. Lo spettacolo, che farà il suo debutto domani alle 21 all’Istituto Ortopedico Rizzoli, si inserisce nel programma di ‘Vista Paradox 2025 - Prospettive culturali’, un progetto realizzato dalla compagnia con l’Irccs e il Comune e con il contributo della Regione e della Fondazione Carisbo. Dagli affreschi della Sala Vasari agli atlanti anatomici conservati nella Biblioteca Umberto I, passando per gli orologi astronomici della Sala Viseur e per il Chiostro Ottagonale, un percorso itinerante tra i diversi spazi del complesso monumentale di San Michele in Bosco alla scoperta del suo enorme patrimonio storico e artistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’uomo e il cosmo nel ’Gran Teatro Anatomico’

