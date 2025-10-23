Luogosano Bandecchi incontra i candidati irpini della sua lista

Avellinotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri a Luogosano il candidato alla presidenza della Regione Campania Stefano Bandecchi ha incontrato i candidati irpini al consiglio regionale inseriti nella sua lista. "Prima dell'Unità d'Italia, la Campania era la regione più importante d'Europa" - ha sottolineato, affermando. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

