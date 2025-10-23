L' Università celebra i 125 anni del Palermo calcio | giornata di studi dedicata a sport cultura e identità
Una storia lunga 125 anni che unisce passione sportiva e impegno accademico. Nella suggestiva Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri, l’evento “125 anni di calcio e di Università: due storie, un patrimonio di Palermo” ha riunito voci, memorie e riflessioni intorno a un legame che ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Siena: 30 anni del riconoscimento Unesco Siena celebra i trent’anni del riconoscimento Unesco con due accordi di ricerca dedicati al futuro della città, con il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive (Dispoc) dell’Università degli Studi di Siena e c - facebook.com Vai su Facebook
L’Università dell’Insubria celebra lo sport con Marco Fantasia e Valentina Diouf - X Vai su X