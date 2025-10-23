' Lungo ottocento' | inaugurato il nuovo ciclo di incontri
Presso la Domus Mazziniana si è aperto il programma annuale di iniziative del Comitato pisano del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni, con il primo appuntamento del ciclo “Lungo Ottocento”. Nel primo incontro, svoltosi lunedì 20 ottobre 2025, è stato presentato il nuovo volume di Domenico. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altre letture consigliate
>>> Alla Domus Mazziniana “Lungo Ottocento”: il primo appuntamento di un nuovo ciclo di incontri - facebook.com Vai su Facebook
Ciuffenna, un tuffo per inaugurare il nuovo percorso lungo il fiume - Inaugurato il primo tratto di un camminamento lungo il torrente Ciuffenna, a Loro Ciuffenna (Ar) recuperato grazie ad un progetto regionale di riqualificazione urbana. lanazione.it scrive
Inaugurato il nuovo viadotto di Pra', opera da 32 milioni - È stato inaugurato questa mattina a Pra' il nuovo viadotto a tre corsie realizzato per separare il traffico portuale da quello cittadino e migliorare l'accessibilità al bacino container del porto dall ... Secondo rainews.it