Lum laurea magistrale honoris causa in economia e management a Paolo Agnelli
(Adnkronos) – Giovedì 30 ottobre, alle ore 11:00, presso l’Aula Aldo Rossi della Lum, Libera università mediterranea, si terrà la cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa in Economia e Management a Paolo Agnelli, presidente di Alluminio Agnelli e di Confimi Industria. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore prof. Antonello Garzoni, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Congratulazioni al neo Dottore De Luca Pietro Laurea magistrale in matematica - facebook.com Vai su Facebook
Bari, laurea honoris causa a Paolo Agnelli - Giovedì 30 ottobre, alle ore 11, nell’Aula Aldo Rossi della LUM di Casamassima, si terrà la cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in Economia e Management a Paolo Agnelli, ... Lo riporta trmtv.it
Conferita la laurea magistrale honoris causa a Marotta: "Riferimento del calcio italiano" - Bicocca conferirà oggi, venerdì 26 settembre, alle 14:30, la Laurea magistrale Honoris Causa in “Marketing e mercati globali” a Giuseppe Marotta, presidente e CEO dell'Inter: ... corrieredellosport.it scrive
Marotta, Laurea magistrale Honoris Causa conferita dall'Università di Milano-Bicocca - Laurea magistrale Honoris Causa a Beppe Marotta, presidente e a. Riporta ilmessaggero.it