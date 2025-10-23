L’ultimo segreto di Dan Brown in cima alle classifiche

La capitale esoterica d’Europa, un romanzo che indaga sulla nostra coscienza e una grande serie Netflix in arrivo. Dan Brown, scrittore statunitense da oltre 200 milioni di copie vendute, è tornato in libreria con l’attesissimo «L’ultimo segreto» (Rizzoli, tr. Annamaria Raffo e Roberta Scarabelli), balzando subito in cima alla classifica e distanziando anche Ken Follett con il suo «Il cerchio. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - «L’ultimo segreto» di Dan Brown in cima alle classifiche

News recenti che potrebbero piacerti

“Il libro segreto di Casapound” è l’ultimo lavoro di Paolo Berizzi, unico giornalista sotto scorta per le minacce dei fascisti. Minacce che sono puntualmente aumentate all’uscita del libro. Beppe Giulietti lo ha incontrato a Milano per portare la solidarietà di Articol - facebook.com Vai su Facebook

L'ultimo segreto, Torino citata due volte nel bestseller di Dan Brown: quando e perché - Lo scrittore statunitense è tornato con una "nuova caccia" di Robert Langdon. Secondo torinotoday.it

Dan Brown: “Altro che Codice da Vinci, il successo è passare da un fallimento all’altro” - Lo scrittore americano, in libreria con il nuovo romanzo L’ultimo segreto, lo ha presentato ai suoi lettori al Teatro Carcano di Milano. Da repubblica.it

Splendida Cornice, da Dan Brown a Gianluca Torre di Casa a prima vista: gli ospiti del 23 ottobre su Rai 3 - Ecco chi saranno gli ospiti di questa sera e cosa aspettarci dalla seconda puntata di Splendida Co ... Riporta movieplayer.it