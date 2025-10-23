L’ultimo segreto di Dan Brown in cima alle classifiche

La capitale esoterica d’Europa, un romanzo che indaga sulla nostra coscienza e una grande serie Netflix in arrivo. Dan Brown, scrittore statunitense da oltre 200 milioni di copie vendute, è tornato in libreria con l’attesissimo «L’ultimo segreto» (Rizzoli, tr. Annamaria Raffo e Roberta Scarabelli), balzando subito in cima alla classifica e distanziando anche Ken Follett con il suo «Il cerchio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - «L’ultimo segreto» di Dan Brown in cima alle classifiche

