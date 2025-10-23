Lukoil e Druzhba dopo le sanzioni esplosioni in due raffinerie legate a Mosca in Ungheria e Romania

La guerra contro la Russia arriva anche sul territorio europeo. O meglio, indirettamente. Nelle ultime giornate tre esplosioni hanno interessato delle raffinerie di petrolio di Paesi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Lukoil e Druzhba, dopo le sanzioni esplosioni in due raffinerie (legate a Mosca) in Ungheria e Romania

