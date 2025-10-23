Luigi Morcaldi trovata nell' auto La torta avvelenata | la lettera arrabbiata per Luciana Ronchi e il figlio Le 14 coltellate e l' accanimento sul volto

Leggo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La torta avvelenata". È il nome di una lettera, colma di rabbia e frustrazione, trovata nell'auto di Luigi Morcaldi, il 64enne in carcere per aver accoltellato quattordici. 🔗 Leggi su Leggo.it

luigi morcaldi trovata nell auto la torta avvelenata la lettera arrabbiata per luciana ronchi e il figlio le 14 coltellate e l accanimento sul volto

© Leggo.it - Luigi Morcaldi, trovata nell'auto "La torta avvelenata": la lettera arrabbiata per Luciana Ronchi e il figlio. Le 14 coltellate e l'accanimento sul volto

Approfondisci con queste news

luigi morcaldi trovata nellLuigi Morcaldi, trovata nell'auto "La torta avvelenata": la lettera arrabbiata per Luciana Ronchi e il figlio. Le 14 coltellate e l'accanimento sul volto - È il nome di una lettera, colma di rabbia e frustrazione, trovata nell'auto di Luigi Morcaldi, il 64enne in carcere per aver accoltellato quattordici volte - Da leggo.it

luigi morcaldi trovata nellMilano: donna accoltellata, nell'auto dell'ex la lettera con rabbia e frustrazione - Nell'auto di Luigi Morcaldi, 64 anni, accusato dell'omicidio volontario aggravato dell'ex compagna Luciana Ronchi, 62 anni, è stata trovata una lettera intitolata 'La tor ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

luigi morcaldi trovata nellLuciana Ronchi uccisa, l'ex marito Luigi Morcaldi tradito dal cellulare. Viveva in auto, ogni giorno gli appostamenti: «Ora datemi l’ergastolo» - Dopo la separazione, il 64enne Luigi Morcaldi viveva in auto. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Luigi Morcaldi Trovata Nell