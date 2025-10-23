Luigi Morcaldi le urla mentre uccideva l' ex moglie Luciana Ronchi | La casa è mia vattene Dopo l' omicidio ha lasciato una lettera per il figlio

Una fuga durata 8 ore. Anche se Luigi Morcaldi, 62 anni, l'uomo che ha colpito mortalmente, accoltellandola al volto, all'addome e al torace con un coltello l'ex moglie Luciana. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Luigi Morcaldi, le urla mentre uccideva l'ex moglie Luciana Ronchi: «La casa è mia, vattene». Dopo l'omicidio ha lasciato una lettera per il figlio

