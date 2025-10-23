Luigi Morcaldi la freddezza dopo l’assassinio | ora datemi direttamente l’ergastolo

Milano, 23 ottobre 2025 – Luigi Morcaldi è chiuso in camera di sicurezza, nella caserma del Radiomobile di via Custodi: “Ora datemi direttamente l’ergastolo”, dice a chi gli sta facendo firmare i moduli per la nomina dell’avvocato. Sono quasi le 19 di ieri, i pm Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia lo attendono per l’interrogatorio, al quale seguirà il fermo per omicidio aggravato e il trasferimento in carcere. In quel momento, Luciana Ronchi è ancora viva, ma la speranza che possa sopravvivere all’agguato killer si spegnerà definitivamente poco prima delle 20: dopo un lunghissimo intervento chirurgico, i medici del Niguarda constatano purtroppo il decesso della sessantaduenne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

