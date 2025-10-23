Luigi Morcaldi la freddezza dopo l’assassinio | ora datemi direttamente l’ergastolo

Ilgiorno.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 23 ottobre 2025 – Luigi Morcaldi è chiuso in camera di sicurezza, nella caserma del Radiomobile di via Custodi: “Ora datemi direttamente l’ergastolo”, dice a chi gli sta facendo firmare i moduli per la nomina dell’avvocato. Sono quasi le 19 di ieri, i pm Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia lo attendono per l’interrogatorio, al quale seguirà il fermo per omicidio aggravato e il trasferimento in carcere. In quel momento, Luciana Ronchi è ancora viva, ma la speranza che possa sopravvivere all’agguato killer si spegnerà definitivamente poco prima delle 20: dopo un lunghissimo intervento chirurgico, i medici del Niguarda constatano purtroppo il decesso della sessantaduenne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

luigi morcaldi la freddezza dopo l8217assassinio ora datemi direttamente l8217ergastolo

© Ilgiorno.it - Luigi Morcaldi, la freddezza dopo l’assassinio: ora datemi direttamente l’ergastolo

Scopri altri approfondimenti

luigi morcaldi freddezza dopoLuigi Morcaldi, la freddezza dopo l’assassinio: ora datemi direttamente l’ergastolo - sopravvivere all’agguato killer si spegnerà definitivamente poco prima delle 20: dopo un lunghissimo intervento chirurgico, ... ilgiorno.it scrive

luigi morcaldi freddezza dopoMorta Luciana Ronchi, uccisa a coltellate dall’ex marito: Luigi Morcaldi arrestato dopo 8 ore, a tradirlo il telefono acceso per pochi secondi - Femminicidio a Milano, ritrovati lo scooter Beverly e la Ford Focus che l'uomo usa abitualmente. Scrive ilgiorno.it

luigi morcaldi freddezza dopoMorta Luciana Ronchi accoltellata in strada, arrestato l'ex marito Luigi Morcaldi: era fuggito al parco Nord, tradito dallo smartphone - E' morta Luciana Ronchi, la donna di 62 anni accoltellata questa mattina sotto casa in via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano. Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Luigi Morcaldi Freddezza Dopo