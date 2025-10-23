Luigi Morcaldi ha scritto una lettera prima di uccidere Luciana Ronchi trovata in auto | La torta avvelenata

Luigi Morcaldi ha scritto una lettera intitolata "La torta avvelenata" indirizzata alle sua ex compagna, Luciana Ronchi, accoltellata a Milano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Luigi Morcaldi ha scritto una lettera prima di uccidere Luciana Ronchi, trovata in auto: "La torta avvelenata"

Nell’auto di Luigi Morcaldi è stata trovata una lettera intitolata “La torta avvelenata” Di cosa si tratta - facebook.com Vai su Facebook

Luigi Morcaldi confessa in lacrime il femminicidio di Luciana Ronchi: «Sono un fallito, un assassino». Il movente, le accuse all'ex e il... - X Vai su X

Luigi Morcaldi, le urla mentre uccideva l'ex moglie Luciana Ronchi: «La casa è mia». In auto una lettera rabbiosa contro di lei e il figlio - Il 64enne, disoccupato da tempo, dormiva in macchina: trovato un foglio intitolato «La torta avvelenata». Lo riporta msn.com

Luigi Morcaldi, chi è il 62enne che ha ucciso l'ex moglie: «Sono un assassino e un fallito». Viveva in auto, le urla mentra l'accoltellava: «La casa è mia» - Sono le parole che Luigi Morcaldi ha pronunciato tra le ... ilmattino.it scrive

"La torta avvelenata": quel biglietto contro moglie e figlio ritrovato nell'auto di Morcaldi - Il procuratore Viola sull'omicidio della 62enne Luciana Ronchi, uccisa ieri a Milano con 14 coltellate. Riporta msn.com