Luigi Morcaldi confessa in lacrime il femminicidio di Luciana Ronchi | Sono un fallito un assassino Il movente le accuse all' ex e il figlio

«Sono un fallito, un assassino». È la confessione di Luigi Morcaldi, 64 anni, che ha accoltellato e ucciso l'e compagna Luciana Ronchi, 62 anni, nella mattinata di.

L'avrebbe ossessionata per un mese con una serie di appostamenti sotto casa e poi ieri mattina, mercoledì 22 ottobre 2025, alle 9.50 l'ha accoltellata in strada. Chi è Luigi Morcaldi, l'uomo che ha ucciso a coltellate Luciana Ronchi

I rapporti tra la vittima, Luciana Ronchi, 62 anni, e Luigi Morcaldi, 64 anni, separati 3 anni fa, erano molto tesi. Lui la piantonava e pedinava. L'uomo è stato fermato in zona parco Nord

