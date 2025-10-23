Luigi Morcaldi confessa il femminicidio dell'ex moglie Luciana Ronchi | Volevo solo spaventarla con violenza

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigi Morcaldi ha confessato l'omicidio dell'ex moglie Luciana Ronchi. L'uomo l'ha aggredita in mezzo alla strada con 14 coltellate. Dopo dieci ore di agonia al Niguarda, Ronchi è morta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

luigi morcaldi confessa femminicidioFemminicidio di Luciana Ronchi a Milano, Luigi Morcaldi piange durante l'interrogatorio: "Sono un assassino" - Femminicidio a Milano, Luciana Ronchi uccisa a coltellate dall’ex compagno Luigi Morcaldi, che dopo la fuga confessa: “Sono un assassino” ... virgilio.it scrive

luigi morcaldi confessa femminicidioLuigi Morcaldi, trovata nell'auto "La torta avvelenata": la lettera arrabbiata per Luciana Ronchi e il figlio. Le 14 coltellate e l'accanimento sul volto - È il nome di una lettera, colma di rabbia e frustrazione, trovata nell'auto di Luigi Morcaldi, il 64enne in carcere per aver accoltellato ... Secondo leggo.it

luigi morcaldi confessa femminicidioLuciana Ronchi, l'ex Luigi Morcaldi: «Da lei ho subito una crudeltà disumana, l'ho vista e non ho capito più niente. 14 coltellate? Pensavo 1, 2, 3» - Quelle di Luigi Morcaldi, il 64enne che ha ammazzato l'ex compagna Luciana Ronchi a coltellate, sono parole piene d'ira. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Luigi Morcaldi Confessa Femminicidio