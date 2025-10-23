Luigi Morcaldi chi è il 62enne che ha ucciso l' ex moglie | Sono un assassino e un fallito Viveva in auto le urla mentra l' accoltellava | La casa è mia

«Sono un assassino.è stato un momento, l'ho vista e.non so spiegare perché l'ho fatto». Sono le parole che Luigi Morcaldi ha pronunciato tra le lacrime. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Luigi Morcaldi, chi è il 62enne che ha ucciso l'ex moglie: «Sono un assassino e un fallito». Viveva in auto, le urla mentra l'accoltellava: «La casa è mia»

