Luigi Morcaldi chi è il 62enne che ha ucciso l' ex moglie | Sono un assassino e un fallito Viveva in auto le urla mentra l' accoltellava | La casa è mia

«Sono un assassino.è stato un momento, l'ho vista e.non so spiegare perché l'ho fatto». Sono le parole che Luigi Morcaldi ha pronunciato tra le lacrime. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Luigi Morcaldi, chi è il 62enne che ha ucciso l'ex moglie: «Sono un assassino e un fallito». Viveva in auto, le urla mentra l'accoltellava: «La casa è mia»

L'avrebbe ossessionata per un mese con una serie di appostamenti sotto casa e poi ieri mattina, mercoledì 22 ottobre 2025, alle 9.50 l'ha accoltellata in strada. Chi è Luigi Morcaldi, l'uomo che ha ucciso a coltellate Luciana Ronchi - facebook.com Vai su Facebook

I rapporti tra la vittima, Luciana Ronchi, 62 anni, e Luigi Morcaldi, 64 anni, separati 3 anni fa, erano molto tesi. Lui la piantonava e pedinava. L'uomo è stato fermato in zona parco Nord - X Vai su X

