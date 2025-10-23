’Lughino Allouino’ Halloween in Rocca
Anche quest’anno per la notte di Halloween del 31 ottobre il Comune di Lugo propone ’ Lughino Allouino ’, un programma di eventi ’paurosi’ per i più piccoli che accompagneranno la notte dei fantasmi e delle streghe nel centro di Lugo, concentrandosi all’interno della Rocca estense. L’evento, organizzato da Comune di Lugo, Ufficio Eventi, museo Baracca e biblioteca Trisi, prevede il primo appuntamento già nel pomeriggio di giovedì 30 ottobre, alle 17 nelle ex Pescherie della Rocca. ’Aspettando Lughino Allouino’ propone un laboratorio di intaglio delle zucche con i volontari del centro sociale il Tondo, ad accesso libero fino ad esaurimento posti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
