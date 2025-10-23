L’Ue colpisce Russia e alleati sanzioni anche contro aziende cinesi Ok all’uso di beni sequestrati a Mosca
Roma, 24 ottobre 2025 – Giornata piena per Giorgia Meloni. Al Consiglio europeo di Bruxelles deve giocare partite diverse su più tavoli, tutte per lei di enorme importanza. La più urgente riguarda l ’uso degli asset russi per finanziare un nuovo maxi prestito a Kiev. Come tutti i principali leader Ue, la premier affronta il tema a quattr’occhi con Zelensky e gli garantisce appoggio, non senza qualche remora. La partita, complessa anche per i dubbi del Belgio (paese depositario dei beni russi congelati), si sblocca con la decisione di 26 paesi su 27 (l’Ungheria non ci sta) di assegnare alla Commissione Ue il compito di approntare una proposta dettagliata sull’uso degli asset. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
