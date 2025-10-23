L' Ue approva il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca Zelensky | Cessate il fuoco possibile
Kallas: "Per Putin ora è più difficile finanziare la guerra". Riad russo su Kiev: quattro feriti. Zelensky: "Esercitare più pressione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
SUB PARTES Approvato a maggioranza il 19esimo pacchetto europeo di sanzioni contro la Russia di Pietro Spirito - facebook.com Vai su Facebook
UE approva il 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia - Lo rende noto la presidenza danese di turno dell’Unione europea: “Se non perverranno obiezioni, il pacchetto sarà adottato venerdì entro le 8 del mattino” - Come scrive rsi.ch
Ucraina, Ue approva il 19° pacchetto di sanzioni: stop graduale al Gnl russo e nuove misure contro banche e compagnie petrolifere - La presidente della Commissione Ue, von der Leyen: pressione collettiva sull'aggressore russo. Secondo msn.com
Ucraina, Ue approva 19esimo pacchetto sanzioni Russia - Trump cancella l'incontro con Putin e annuncia nuove sanzioni: 'Guerra sarà risolta' ... Segnala adnkronos.com