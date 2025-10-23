L' Ue approva il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca Medvedev | Trump sul sentiero di guerra

Kallas: "Per Putin ora è più difficile finanziare la guerra". Riad russo su Kiev: quattro feriti. Zelensky: "Esercitare più pressione, cessate il fuoco possibile". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ue approva 19esimo pacchettoL'Ue approva il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Zelensky: "Cessate il fuoco possibile" - Kallas: "Per Putin ora è più difficile finanziare la guerra". Scrive ilgiornale.it

