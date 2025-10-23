L’Udc punta a ringiovanire i ranghi Gianmarco Pagliaro nuovo commissario provinciale

Lecceprima.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – L’Unione di centro (Udc) salentina inaugura una nuova stagione politica, affidando il ruolo di commissario provinciale a Gianmarco Pagliaro. L’incarico, ufficializzato dai vertici nazionali, segna l’inizio di una fase interamente dedicata al rinnovamento e al protagonismo delle nuove. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: L8217udc Punta Ringiovanire Ranghi