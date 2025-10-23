Lucio Corsi | fuori il 14 novembre il disco live La chitarra nella roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano

Lucio Corsi annuncia il disco live " La Chitarra Nella Roccia – Lucio Corsi dal vivo all'Abbazia di San Galgano ", in uscita venerdì 14 novembre e disponibile in pre-order nei formati fisici Vinile Edizione speciale doppio LP trasparente 180 gr (include 12 pagine di booklet con foto, testi inediti, un fumetto originale e l'esclusiva locandina del film, anche in versione autografata), Vinile Nero doppio LP 180 gr, Cd con poster autografato e Cd con poster. L'album si compone delle 21 tracce eseguite dal vivo durante il concerto tenutosi lo scorso luglio nella celebre abbazia cistercense di Chiusdino (Siena): una ricca tracklist che ripercorre i brani più amati del repertorio del cantautore, oltre alle canzoni tratte dall'ultimo disco "Volevo essere un duro" (disco d'oro), per l'occasione suonate da 16 musicisti.

