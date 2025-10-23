Luciana uccisa dall’ex compagno con 14 coltellate | il racconto choc di un testimone e la lettera ‘Torta avvelenata’ per il figlio

Milano, 23 ottobre 2025 – La testimonianza choc e la lettera all'ex compagna e al figlio dal titolo "La torta avvelenata" per riversare su di loro rabbia e frustrazione accumulate in tre anni. Nel fermo per omicidio di Luigi Mornaldi, il sessantaquattrenne arrestato con l'accusa di aver assassinato Luciana Ronchi con almeno 14 coltellate, i ghisa, coordinati dai pm Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia, hanno ricostruito gli ultimi istanti di vita della vittima e il possibile movente dell'ennesimo femminicidio. Omicidio Luciana Ronchi, l’ex compagno Luigi Morcaldi: “Sono un assassino e un fallito” Il racconto del testimone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luciana uccisa dall’ex compagno con 14 coltellate: il racconto choc di un testimone e la lettera ‘Torta avvelenata’ per il figlio

