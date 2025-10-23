Luciana sgozzata dall' ex marito Luigi Morcaldi | gli appostamenti l' aggressione sotto casa e la fuga tradita dal cellulare
Da settimane restava appostato sotto l'abitazione della ex moglie Luciana Ronchi, 62 anni. In sella al suo scooter, hanno riferito i vicini, controllava gli spostamenti della donna, chi vedeva, dove andava. Ma il 22 ottobre Luigi Morcaldi, 64 anni, ha deciso di togliere la vita a quella che era. 🔗 Leggi su Today.it
Chi era Luciana Ronchi, la 62enne accoltellata dall’ex marito a Milano: morta dopo ore di agonia - Luciana Ronchi uccisa a Milano dall’ex marito Luigi Morcaldi: colpita al volto e al collo. Si legge su tag24.it
Morta Luciana Ronchi, uccisa a coltellate dall’ex marito: Luigi Morcaldi arrestato dopo 8 ore, a tradirlo il telefono acceso per pochi secondi - Femminicidio a Milano, ritrovati lo scooter Beverly e la Ford Focus che l'uomo usa abitualmente. ilgiorno.it scrive
Luciana Ronchi accoltellata a morte dall’ex marito, la vicina: “Da un mese lui si appostava nel parcheggio” - Il racconto delle confidenze ricevute da Luciana Ronchi e la cronaca di un’aggressione annunciata da parte di Luigi Morcaldi: “Si vedeva che c’era qualcosa che non andava in lui” ... Riporta ilgiorno.it