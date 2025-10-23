Luciana Ronchi uccisa spunta il video poco prima di essere accoltellata dall' ex Luigi Morcaldi

Luciana Ronchi uccisa dall'ex marito, ecco il video pochi istanti dell'aggressione. A?Dentro la notizia?, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Luciana Ronchi uccisa, spunta il video poco prima di essere accoltellata dall'ex Luigi Morcaldi

Contenuti che potrebbero interessarti

"Sono un assassino...è stato un momento, l'ho vista e... non so spiegare perché l'ho fatto". Questa la confessione tra le lacrime di Luigi Morcardi, il 64enne che ieri mattina ha ucciso a coltellate Luciana Ronchi, 62 anni, in strada vicino alla sua casa, nel quartie - facebook.com Vai su Facebook

? Luciana Ronchi uccisa dall’ex compagno con 14 coltellate: il racconto choc di un testimone e lettera ‘Torta avvelenata’ http://dlvr.it/TNr8tS #LucianaRonchi #Femminicidio #Giustizia #ViolenzaDiGenere #CronacaNera - X Vai su X

Luciana Ronchi uccisa, spunta il video poco prima di essere accoltellata dall'ex Luigi Morcaldi - A “Dentro la notizia”, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi su ... Segnala ilmessaggero.it

Luciana Ronchi, chi è la 62enne uccisa dall’ex marito: il figlio di 28 anni, il lavoro in Rsa e l’amore per gli animali - I vicini ricordano la 62enne: “Da qualche tempo aveva iniziato a frequentare un altro uomo, era gioiosa”. Scrive msn.com

Luciana Ronchi, gli ultimi istanti: così l'ex Luigi Morcaldi scende dallo scooter e sferra le coltellate mortali FOTO - Luciana Ronchi, gli ultimi istanti della sua vita immortalati in un fermo immagine tratto da un video di una telecamera di sicurezza del condominio. Secondo leggo.it