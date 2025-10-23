Luciana Ronchi uccisa dall' ex marito sotto casa | una camminata in memoria della donna a Bruzzano

“Oggi Luciana Ronchi. Pochi giorni fa Pamela Genini. Più di 70 femminicidi in Italia solo nel 2025. Il terzo a Bruzzano in pochi mesi”. Contro la violenza sulle donne e per fermare i femminicidi Bruzzano si mobilita. Per giovedì 23 ottobre nel quartiere è stata organizzata una camminata per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'avrebbe ossessionata per un mese con una serie di appostamenti sotto casa e poi ieri mattina, mercoledì 22 ottobre 2025, alle 9.50 l'ha accoltellata in strada. Chi è Luigi Morcaldi, l'uomo che ha ucciso a coltellate Luciana Ronchi - facebook.com Vai su Facebook

Il killer di Luciana Ronchi tradito dal cellulare riacceso: «Ora datemi l’ergastolo» - X Vai su X

Luciana Ronchi, chi è la 62enne uccisa dall’ex marito: il figlio di 28 anni, il lavoro in Rsa e l’amore per gli animali - I vicini ricordano la 62enne: “Da qualche tempo aveva iniziato a frequentare un altro uomo, era gioiosa”. Scrive ilgiorno.it

Chi era Luciana Ronchi, la 62enne accoltellata dall’ex marito a Milano: morta dopo ore di agonia - Luciana Ronchi uccisa a Milano dall’ex marito Luigi Morcaldi: colpita al volto e al collo. Secondo tag24.it

Luciana Ronchi uccisa dall'ex marito. Luigi Morcaldi mentre la accoltellava urlava «La casa è mia, vattene». La lettera al figlio per denigrare la vittima - È durata una mattina e un pomeriggio la fuga di Luigi Morcaldi, 62 anni, che ha colpito mortalmente, accoltellandola al volto, all'addome e al torace mercoledì 22 ... Scrive ilgazzettino.it