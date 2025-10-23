Luciana Ronchi uccisa dall’ex compagno con 14 coltellate | il racconto choc di un testimone e lettera ‘Torta avvelenata’

Milano, 23 ottobre 2025 – La testimonianza choc e la lettera all'ex compagna e al figlio dal titolo "La torta avvelenata" per riversare su di loro rabbia e frustrazione accumulate in tre anni. Nel fermo per omicidio di Luigi Mornaldi, il sessantaquattrenne arrestato con l'accusa di aver assassinato Luciana Ronchi con almeno 14 coltellate, i ghisa, coordinati dai pm Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia, hanno ricostruito gli ultimi istanti di vita della vittima e il possibile movente dell'ennesimo femminicidio. Omicidio Luciana Ronchi, l’ex compagno Luigi Morcaldi: “Sono un assassino e un fallito” Il racconto del testimone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luciana Ronchi uccisa dall’ex compagno con 14 coltellate: il racconto choc di un testimone e lettera ‘Torta avvelenata’

Leggi anche questi approfondimenti

Luigi Morcaldi confessa in lacrime il femminicidio di Luciana Ronchi: «Sono un fallito, un assassino». Il movente, le accuse all'ex e il... - X Vai su X

L'avrebbe ossessionata per un mese con una serie di appostamenti sotto casa e poi ieri mattina, mercoledì 22 ottobre 2025, alle 9.50 l'ha accoltellata in strada. Chi è Luigi Morcaldi, l'uomo che ha ucciso a coltellate Luciana Ronchi - facebook.com Vai su Facebook

Luciana Ronchi uccisa dall’ex compagno con 14 coltellate: il racconto choc di un testimone e lettera ‘Torta avvelenata’ - I ghisa, coordinati dai pm Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia, hanno ricostruito gli ultimi istanti di vita della vittima e il possibile movente dell'ennesimo femminicidio ... ilgiorno.it scrive

Luciana Ronchi, chi è la 62enne uccisa dall’ex marito: il figlio di 28 anni, il lavoro in Rsa e l’amore per gli animali - I vicini ricordano la 62enne: “Da qualche tempo aveva iniziato a frequentare un altro uomo, era gioiosa”. Come scrive ilgiorno.it

Luciana Ronchi, uccisa dall'ex marito sotto casa: una camminata in memoria della donna a Bruzzano - Il presidio per denunciare la violenza e l'ennesimo femminicidio consumato a Milano è stato organizzato per la serata di giovedì 23 ottobre ... Secondo milanotoday.it