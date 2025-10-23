Luciana Ronchi uccisa da Luigi Morcaldi si è aggrappata a un passante per sfuggire all' ex | Scena terribile

Luciana Ronchi uccisa dall'ex marito Luigi Morcaldi a Milano, in via Grassini: il racconto di chi ha assistito all'agguato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

luciana ronchi uccisa luigiFemminicidio Luciana Ronchi: nell’auto dell’ex Luigi Morcaldi trovata una lettera dal titolo “La torta avvelenata” - Nell'auto di Luigi Morcaldi è stata trovata una lettera intitolata "La torta avvelenata" in cui l'uomo se la prendeva con l'ex moglie, uccisa ... Scrive fanpage.it

luciana ronchi uccisa luigiFEMMINICIDIO LUCIANA RONCHI A MILANO: - A “Dentro la notizia”, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, un’immagine esclusiva, catturata da una telecamera di sorveglianza, relativa al femminicidio di Luciana ... Lo riporta agenziagiornalisticaopinione.it

luciana ronchi uccisa luigiFemminicidio di Luciana Ronchi a Milano, Luigi Morcaldi piange durante l'interrogatorio: "Sono un assassino" - Femminicidio a Milano, Luciana Ronchi uccisa a coltellate dall’ex compagno Luigi Morcaldi, che dopo la fuga confessa: “Sono un assassino” ... Scrive virgilio.it

