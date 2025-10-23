Luciana Ronchi uccisa da Luigi Morcaldi nel video l' aggressione brutale in un minuto e il tentativo di fuga
La scena brutale dell'omicidio di Luciana Ronchi per mano dell'ex Luigi Morcaldi ripresa da una telecamera del quartiere milanese di Bruzzano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Local Team. . LIVE La camminata in ricordo di Luciana Ronchi, la 62enne morta dopo essere stata accoltellata dall'ex marito mercoledì 22 ottobre nel quartiere Bruzzano, a Milano - facebook.com Vai su Facebook
"Sono un assassino...è stato un momento, l'ho vista e... non so spiegare perché l'ho fatto". Questa la confessione tra le lacrime di Luigi Morcardi, il 64enne che ieri mattina ha ucciso a coltellate Luciana Ronchi, 62 anni, in strada vicino alla sua casa, nel quartie - X Vai su X
Le immagini dell’agguato di Luigi Morcaldi all’ex moglie Luciana Ronchi, uccisa a coltellate a Milano - Una telecamera ha ripreso l'aggressione in cui Luigi Morcaldi ha accoltellato a morte l'ex moglie Luciana Ronchi ... Lo riporta fanpage.it
Luciana uccisa dall’ex con 14 coltellate: il racconto choc di un testimone e una ‘Torta avvelenata’ per il figlio - Femminicidio di Luciana Ronchi a Milano, ricostruiti gli ultimi istanti di vita della vittima e il possibile movente del femminicidio. Come scrive ilgiorno.it
Luciana Ronchi uccisa dall’ex compagno: la telecamera immortala gli ultimi istanti e le coltellate - Luciana Ronchi uccisa dall’ex compagno a Milano: le parole dell’interrogatorio e le immagini che raccontano gli ultimi istanti di vita. Lo riporta notizie.it