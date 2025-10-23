Luciana Ronchi l' ex Luigi Morcaldi | Da lei ho subito una crudeltà disumana ho visto nero Liti? Le davo qualche schiaffo cose normali

Quelle di Luigi Morcaldi, il 64enne che ha ammazzato l'ex compagna Luciana Ronchi a coltellate, sono parole piene d'ira. Di rancore. Durante l'interrogatorio davanti a inquirenti e. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Luciana Ronchi, l'ex Luigi Morcaldi: «Da lei ho subito una crudeltà disumana, ho visto nero. Liti? Le davo qualche schiaffo, cose normali»

"Sono un assassino...è stato un momento, l'ho vista e... non so spiegare perché l'ho fatto". Questa la confessione tra le lacrime di Luigi Morcardi, il 64enne che ieri mattina ha ucciso a coltellate Luciana Ronchi, 62 anni, in strada vicino alla sua casa, nel quartie

? Luciana Ronchi uccisa dall'ex compagno con 14 coltellate: il racconto choc di un testimone e lettera 'Torta avvelenata'

Luciana Ronchi, l'ex Luigi Morcaldi: «Da lei ho subito una crudeltà disumana, l'ho vista e non ho capito più niente. 14 coltellate? Pensavo 1, 2, 3»

Femminicidio Luciana Ronchi: nell'auto dell'ex Luigi Morcaldi trovata una lettera dal titolo "La torta avvelenata"

Luigi Morcaldi, trovata nell'auto "La torta avvelenata": la lettera arrabbiata per Luciana Ronchi e il figlio. Le 14 coltellate e l'accanimento sul volto