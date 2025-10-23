Milano, 23 ottobre 2025 – “L’ha massacrata. Era a terra, piena di sangue. Irriconoscibile. Quando sono arrivata c’erano agenti di polizia locale che cercavano di tamponarle le ferite sul volto, prima dell’arrivo dell’ambulanza”. La testimonianza è di Erika, residente a Bruzzano, che ieri mattina poco prima delle 10 è passata da via Grassini vedendo con i suoi occhi Luciana Ronchi appena dopo l’aggressione. La donna, di 62 anni, è morta in serata al Niguarda, dopo 10 ore di agonia. Troppo gravi le ferite alla giugulare, al torace e all’addome: il lunghissimo intervento chirurgico che ha affrontato non è bastato a salvarle la vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Luciana Ronchi, la rinascita stroncata dalle coltellate. Chi era la donna uccisa dall'ex marito Luigi Morcaldi