Luciana Ronchi gli ultimi istanti | così l' ex Luigi Morcaldi scende dallo scooter e sferra le coltellate mortali FOTO

Luciana Ronchi, gli ultimi istanti della sua vita immortalati in un fermo immagine tratto da un video di una telecamera di sicurezza del condominio. A?Dentro la notizia?, il programma. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Luciana Ronchi, gli ultimi istanti: così l'ex Luigi Morcaldi scende dallo scooter e sferra le coltellate mortali FOTO

Argomenti simili trattati di recente

"Sono un assassino...è stato un momento, l'ho vista e... non so spiegare perché l'ho fatto". Questa la confessione tra le lacrime di Luigi Morcardi, il 64enne che ieri mattina ha ucciso a coltellate Luciana Ronchi, 62 anni, in strada vicino alla sua casa, nel quartie - facebook.com Vai su Facebook

? Luciana Ronchi uccisa dall’ex compagno con 14 coltellate: il racconto choc di un testimone e lettera ‘Torta avvelenata’ http://dlvr.it/TNr8tS #LucianaRonchi #Femminicidio #Giustizia #ViolenzaDiGenere #CronacaNera - X Vai su X

Luciana Ronchi, gli ultimi istanti: così l'ex Luigi Morcaldi scende dallo scooter e sferra le coltellate mortali FOTO - Luciana Ronchi, gli ultimi istanti della sua vita immortalati in un fermo immagine tratto da un video di una telecamera di sicurezza del condominio. Riporta msn.com

Luciana uccisa dall’ex con 14 coltellate: il racconto choc di un testimone e una ‘Torta avvelenata’ per il figlio - Femminicidio di Luciana Ronchi a Milano, ricostruiti gli ultimi istanti di vita della vittima e il possibile movente del femminicidio. Come scrive msn.com

Luciana Ronchi, l'ex Luigi Morcaldi: «Da lei ho subito una crudeltà disumana, ho visto nero. Liti? Le davo qualche schiaffo, cose normali» - Quelle di Luigi Morcaldi, il 64enne che ha ammazzato l'ex compagna Luciana Ronchi a coltellate, sono parole piene d'ira. Secondo leggo.it