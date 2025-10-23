Luciana Ronchi gli ultimi istanti | così l' ex Luigi Morcaldi scende dallo scooter e sferra le coltellate mortali FOTO

Leggo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciana Ronchi, gli ultimi istanti della sua vita immortalati in un fermo immagine tratto da un video di una telecamera di sicurezza del condominio. A?Dentro la notizia?, il programma. 🔗 Leggi su Leggo.it

luciana ronchi gli ultimi istanti cos236 l ex luigi morcaldi scende dallo scooter e sferra le coltellate mortali foto

© Leggo.it - Luciana Ronchi, gli ultimi istanti: così l'ex Luigi Morcaldi scende dallo scooter e sferra le coltellate mortali FOTO

Argomenti simili trattati di recente

luciana ronchi ultimi istantiLuciana Ronchi, gli ultimi istanti: così l'ex Luigi Morcaldi scende dallo scooter e sferra le coltellate mortali FOTO - Luciana Ronchi, gli ultimi istanti della sua vita immortalati in un fermo immagine tratto da un video di una telecamera di sicurezza del condominio. Riporta msn.com

luciana ronchi ultimi istantiLuciana uccisa dall’ex con 14 coltellate: il racconto choc di un testimone e una ‘Torta avvelenata’ per il figlio - Femminicidio di Luciana Ronchi a Milano, ricostruiti gli ultimi istanti di vita della vittima e il possibile movente del femminicidio. Come scrive msn.com

luciana ronchi ultimi istantiLuciana Ronchi, l'ex Luigi Morcaldi: «Da lei ho subito una crudeltà disumana, ho visto nero. Liti? Le davo qualche schiaffo, cose normali» - Quelle di Luigi Morcaldi, il 64enne che ha ammazzato l'ex compagna Luciana Ronchi a coltellate, sono parole piene d'ira. Secondo leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Luciana Ronchi Ultimi Istanti