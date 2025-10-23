AGI - E' stata colpita 14 volte Luciana Ronchi dall'ex compagno Luigi Morcaldi che ieri mattina l'ha aggredita con un coltello in via Giuseppina Grassini a Milano. E' quanto hanno riferito i pm di Milano e il comandante della polizia locale Gianluca Mirabelli in un punto stampa sul femminicidio. L'aggressione è stata ripresa dalle telecamere dal quale emerge come Morcaldi si sia mosso con "estrema determinazione e rapidità". Il femminicidio. La donna, 62 anni, era nel quartiere Bruzzano di Milano quando l'ex marito le ha teso un agguato sotto casa e l'ha accoltellata più volte al volto e alla spalla. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Luciana Ronchi è stata accoltellata 14 volte, l'ex compagno: "Sono un fallito"