Luciana Ronchi è morta dopo un mese di stalking da parte dell’ex

Ennesima vittima di femminicidio nel milanese, Luciana Ronchi, 62 anni, è morta a causa dell'ex con cui si era separata 3 anni fa. L'uomo è stato trovato in un parco vicino l'abitazione di lei ed ha chiesto di essere punito con l'ergastolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Luciana Ronchi, è morta dopo un mese di stalking da parte dell’ex

L'avrebbe ossessionata per un mese con una serie di appostamenti sotto casa e poi ieri mattina, mercoledì 22 ottobre 2025, alle 9.50 l'ha accoltellata in strada. Chi è Luigi Morcaldi, l'uomo che ha ucciso a coltellate Luciana Ronchi - facebook.com Vai su Facebook

Il killer di Luciana Ronchi tradito dal cellulare riacceso: «Ora datemi l’ergastolo» - X Vai su X

Chi era Luciana Ronchi, la 62enne accoltellata dall’ex marito a Milano: morta dopo ore di agonia - Luciana Ronchi uccisa a Milano dall’ex marito Luigi Morcaldi: colpita al volto e al collo. Scrive tag24.it

Luciana Ronchi, chi è la 62enne uccisa dall’ex marito: il figlio di 28 anni, il lavoro in Rsa e l’amore per gli animali - I vicini ricordano la 62enne: “Da qualche tempo aveva iniziato a frequentare un altro uomo, era gioiosa”. Riporta ilgiorno.it

Milano, Luciana Ronchi morta dopo le coltellate: arrestato l’ex marito Luigi Morcaldi - È morta ieri sera Luciana Ronchi, 62 anni, accoltellata dall'ex marito Luigi Morcaldi mercoledì mattina a Milano. Riporta lapresse.it