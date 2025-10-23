Luciana Ronchi è morta dopo un mese di stalking da parte dell’ex

Ennesima vittima di femminicidio nel milanese, Luciana Ronchi, 62 anni, è morta a causa dell'ex con cui si era separata 3 anni fa. L'uomo è stato trovato in un parco vicino l'abitazione di lei ed ha chiesto di essere punito con l'ergastolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Luciana Ronchi, è morta dopo un mese di stalking da parte dell'ex

