Luciana Ronchi è morta con 14 coltellate Un testimone | Si aggrappava al mio braccio mentre tentavo di allontanare lui

Ildifforme.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesima vittima di femminicidio nel milanese, Luciana Ronchi, 62 anni, è morta a causa dell'ex con cui si era separata 3 anni fa. L'uomo è stato trovato in un parco vicino l'abitazione di lei ed ha chiesto di essere punito con l'ergastolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

