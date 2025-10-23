Luciana Ronchi brutalmente uccisa dall’ex Il film horror | lei cerca di evitarlo e lui infierisce senza pietà

Milano, 23 ottobre 2025 – “ L’ho fatto per incrociarla, p er farle del male sì, ma per ucciderla n o. È stato di impeto, ho perso la cognizione della mia forza: io stamattina l’ho vista, mi è venuta una rabbia, un odio, mi è salito tutto il male che mi hanno fatto. Ho pensato tanto al male che mi hanno fatto in questi anni”. E ancora: “Quando l’ho vista, non ho capito più niente, la rabbia, ho visto nero. Sono un assassino ”. Tarda serata di mercoledì, Luigi Morcaldi risponde alle domande dei pm Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia: è lucido, ammette subito di aver ucciso l’ex compagna Luciana Ronchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

