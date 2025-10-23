Luciana Ronchi brutalmente uccisa dall’ex Il film horror | lei cerca di evitarlo e lui infierisce senza pietà

Ilgiorno.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 23 ottobre 2025 –  “   L’ho fatto per incrociarla, p er farle del male sì, ma per ucciderla n   o. È stato di impeto, ho perso la cognizione della mia forza: io stamattina l’ho vista, mi è venuta una rabbia, un odio, mi è salito tutto il male che mi hanno fatto. Ho pensato tanto al male che mi hanno fatto in questi anni”. E ancora: “Quando l’ho vista, non ho capito più niente, la rabbia, ho visto nero. Sono un assassino ”. Tarda serata di mercoledì, Luigi Morcaldi risponde alle domande dei pm Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia: è lucido, ammette subito di aver ucciso l’ex compagna Luciana Ronchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

luciana ronchi brutalmente uccisa dall8217ex il film horror lei cerca di evitarlo e lui infierisce senza piet224

© Ilgiorno.it - Luciana Ronchi, brutalmente uccisa dall’ex. Il film horror: lei cerca di evitarlo e lui infierisce senza pietà

News recenti che potrebbero piacerti

luciana ronchi brutalmente uccisaLuciana Ronchi uccisa da Luigi Morcaldi, nel video l'aggressione brutale in un minuto e il tentativo di fuga - Una telecamere del quartiere milanese di Bruzzano scena brutale dell'omicidio di Luciana Ronchi per mano dell'ex Luigi Morcaldi ripresa da una telecamera ... Secondo virgilio.it

luciana ronchi brutalmente uccisaLuciana Ronchi, l'ex Luigi Morcaldi scende dallo scooter e sferra le coltellate mortali: le immagini a «Dentro la notizia» - Luciana Ronchi, gli ultimi istanti della sua vita immortalati in un fermo immagine tratto da un video di una telecamera di sicurezza del condominio. Scrive ilmattino.it

luciana ronchi brutalmente uccisaFEMMINICIDIO LUCIANA RONCHI A MILANO: - A “Dentro la notizia”, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, un’immagine esclusiva, catturata da una telecamera di sorveglianza, relativa al femminicidio di Luciana ... Secondo agenziagiornalisticaopinione.it

Cerca Video su questo argomento: Luciana Ronchi Brutalmente Uccisa