Luciana Littizzetto per difendere le donne attacca il governo

Adesso che Luciana Littizzetto ci ha spiegato che “bellissima” non è un complimento ma il rutto di un maschio in andropausa partorito da una mentalità patriarcale (si riferiva a quanto detto da Trump a Meloni a Sharm el-Sheick) abbiamo ancora più chiaro cosa si debba intendere per femminismo bene orientato (l’unico ammesso). Se sul luogo di lavoro ti fanno un complimento devi mandare il malcapitato a quel paese. Perché in realtà vogliono sminuire la tua professionalità concentrandosi solo sull’estetica. Per il femminismo bene orientato la bellezza non è una virtù, anzi puzza di maschilismo da cavernicoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Luciana Littizzetto, per difendere le donne attacca il governo

News recenti che potrebbero piacerti

La complicità tra Fabio Fazio e Luciana Littizzetto #tv #chetempochefa #spettacolo - facebook.com Vai su Facebook

"Che tempo che fa", la letterina di Luciana Littizzetto per Giorgia Meloni - X Vai su X

La ‘letterina’ di Littizzetto a Meloni: “Non farti trattare così da Trump. Al lavoro non siamo belle, ma brave e intelligenti” - Nella puntata di 'Che Tempo Che Fa' di domenica Luciana Littizzetto ha dedicato una delle sue celebri 'letterine' alla Premier Giorgia Meloni ... Secondo dire.it

Luciana Littizzetto a Giorgia Meloni: “Quando Trump ti dice che sei bella, non è un complimento: è un modo per sminuirti” - Il monologo della comica a “Che tempo che fa” diventa una riflessione sul sessismo nel potere dopo l’episodio tra l’ex presidente USA e la premier italiana a Sharm el- Come scrive giornalelavoce.it

Luciana Littizzetto: “Le donne non si giudicano dai figli che hanno, ma dal coraggio che mettono nel vivere” - Il loro sodalizio, ormai storico, è diventato una sorta di famiglia televisiva: “Mi dà una ... Secondo huffingtonpost.it