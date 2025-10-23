Luciana Littizzetto la nuova dichiarazione d’amore per Torino | Sei bellissima Augusta Taurinorum | Il video

Luciana Littizzetto non ha mai fatto mistero del suo fortissimo legame con Torino, dove è nata e ha sempre deciso di continuare a vivere, nonostante i tanti impegni lavorativi fuori città. Ieri, 22 ottobre, è tornata a lodare il Capoluogo con un nuovo reel pubblicato sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

