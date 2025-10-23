Luciana inseguita e uccisa dell’ex così Raccapricciante

Un video di videosorveglianza fissa gli ultimi istanti: l’uomo che insegue, blocca e colpisce con furia, la donna che tenta di allontanarsi e poi crolla sull’asfalto. La vittima è Luciana Ronchi, uccisa mercoledì 22 ottobre a Milano e deceduta ore dopo all’ ospedale Niguarda. Nessun ripensamento, nessuna attenuante nei fatti: un copione feroce in cui, subito dopo, arriva il tentativo di rovesciare la colpa su chi non può più difendersi. Il 64enne finisce in carcere a San Vittore con l’accusa di omicidio aggravato, mentre la Procura e la Polizia Locale ricostruiscono tempi, movimenti e coltellate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it