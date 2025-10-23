Luci d'artista a Torino 2025 26 | date mappa delle istallazioni e novità della nuova edizione

Dal 24 ottobre 2025 all'11 gennaio 2026 torna la spettacolare iniziativa Luci d'artista a Torino, che giunge alla sua 28esima edizione. Quest'anno ci saranno 4 nuove installazioni e qualche ricollocazione di creazioni passate. Tra artisti italiani e internazionali e giochi di luci, questa manifestazione regala momenti davvero magici da non perdere. 🔗 Leggi su Fanpage.it