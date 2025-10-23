Luci d'artista a Torino 2025 26 | date mappa delle istallazioni e novità della nuova edizione
Dal 24 ottobre 2025 all'11 gennaio 2026 torna la spettacolare iniziativa Luci d'artista a Torino, che giunge alla sua 28esima edizione. Quest'anno ci saranno 4 nuove installazioni e qualche ricollocazione di creazioni passate. Tra artisti italiani e internazionali e giochi di luci, questa manifestazione regala momenti davvero magici da non perdere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
' / Nessun problema e nessuna preoccupazione per l'edizione del prossimo anno delle Luci d'Artista di Salerno. Infatti, da quanto si apprende dalle testate giornali - facebook.com Vai su Facebook
Torino, proseguono i lavori per le Luci d’Artista in via Po: deviazioni per le linee 13, 15 e 16CD - X Vai su X
Torino accende le Luci d'Artista, quattro le nuove opere - Torino si prepara a rinnovare la tradizione delle Luci d'Artista: si accede venerdì 24 ottobre il grande museo luminoso a cielo aperto giunto alla ventottesima edizione, che illuminerà la città fino a ... ansa.it scrive
Fondazione Crt firma due installazioni di Luci d'Artista - Due delle quattro nuove installazioni di Luci d'Artista portano la firma della Fondazione Crt, insieme alla Fondazione Arte Crt e alle Ogr Torino: l'opera al neon di Tracey Emin, Sex and Solitude, don ... Da ansa.it
Luci d'Artista 2025 - Dal 24 ottobre 2025 all'11 gennaio 2026 Torino torna a illuminarsi e trasforma ancora una volta il suo cielo con installazioni luminose di grandi artisti. Da itinerarinellarte.it