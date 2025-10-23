Le LUCI AL NEON tornano con “Evolution”, primo EP del trio indie pop tutto al femminile. Un lavoro nato a Roma tra studi storici e nuove energie, prodotto da Leo Pari e Simone Guzzino, che raccoglie il percorso di crescita maturato dopo tre singoli e lo rilancia con una visione audace. Un manifesto di autenticità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Luci al Neon debuttano con Evolution: pop elettronico e anima live