Luci al Neon debuttano con Evolution | pop elettronico e anima live
Le LUCI AL NEON tornano con “Evolution”, primo EP del trio indie pop tutto al femminile. Un lavoro nato a Roma tra studi storici e nuove energie, prodotto da Leo Pari e Simone Guzzino, che raccoglie il percorso di crescita maturato dopo tre singoli e lo rilancia con una visione audace. Un manifesto di autenticità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Arrivano le luci a led nelle scuole primarie del Comune di #Saluzzo: riducono l'inquinamento e abbassano le bollette Via le vecchie lampade a incandescenza, al neon e tutti i modelli ormai superati: nelle scuole primarie “Dalla Chiesa” e “Costa” è in a - facebook.com Vai su Facebook
Al Neon Museum per riscoprire la storia di luci e insegne - La storia della città dalle milioni e milioni di luci colorate va cercata proprio al Neon Museum. Segnala ilsole24ore.com