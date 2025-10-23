Questa la situazione dell’ infermeria rossonera, in vista della partita di sabato, a San Giuliano Terme (calcio d’inizio alle ore 15), contro i padroni di casa che sono già stati battuti dai rossoneri in Coppa Italia. Il mediano Sansaro dovrebbe riprendere ad allenarsi, dopo il turno di riposo che la Lucchese effettuerà il 2 novembre; mentre Palma non dovrebbe essere disponibile per sabato. Il mediano, che ha già saltato il derby con il Castelnuovo, è sempre alle prese con un infortunio e prosegue la riabilitazione. Mauro, invece, è in fase di recupero, dopo la botta a una caviglia rimediata domenica scorsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Lucchese - La situazione. Mauro forse ci sarà, Palma no. Sansaro riprende dopo la sosta