E’ uno dei giocatori più in forma della formazione allenata da Sergio Pirozzi. Alessio Bartolotta, assieme a Riad, è il capocannoniere della Lucchese, con due reti segnate: una contro il Pro Livorno e l’altra domenica scorsa, nel derby contro il Castelnuovo. Un giocatore duttile, l’ala rossonera, che si adatta a giocare sia sull’interno che sugli esterni e che, oltre a segnare, riesce anche a pennellare assist e cross importanti per gli attaccanti. "Segnare – ha commentato Bartolotta – domenica scorsa sotto la curva Ovest è stata una gran bella emozione, unica, oserei dire. Al “Porta Elisa” avevo già realizzato alla terza giornata, contro il Pro Livorno, ma nella porta davanti alla curva Est e non è la stessa emozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - Il protagonista. Bartolotta: "Pantera grande amore"