Lucca sequestrati 144 chili di sigarette e 40mila prodotti da fumo | vendita senza autorizzazione

Lucca, 23 ottobre 2025 – Vendevano sigarette e prodotti da fumo senza alcuna autorizzazione. La Guardia di Finanza di Lucca ha scoperto un’attività completamente abusiva all’interno di un punto di ristoro gestito da soggetti extracomunitari, dove venivano commercializzati tabacchi in violazione delle norme sul monopolio statale. Nel corso del blitz, le Fiamme Gialle hanno sequestrato 144 chili di sigarette e oltre 37mila accessori da fumo, ritrovati nei locali dell’esercizio. L’indagine rientra in una più ampia campagna di controlli sui rivenditori di generi di monopolio, con particolare attenzione alle attività situate all’interno di altri esercizi commerciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca, sequestrati 144 chili di sigarette e 40mila prodotti da fumo: vendita senza autorizzazione

Scopri altri approfondimenti

https://www.luccaindiretta.it/newsletter/2025/02/18/candele-e-profumatori-non-conformi-sequestrati-1-400-prodotti-e-pronta-una-maxi-multa/447221/ - facebook.com Vai su Facebook

Lucca, sequestrati 144 chili di sigarette e 40mila prodotti da fumo: vendita senza autorizzazione - La Guardia di Finanza di Lucca ha scoperto un’attività completamente abusiva all’interno di un punto di ... Si legge su msn.com

Sequestrati 144 kg di sigarette e 40mila prodotti da fumo venduti senza autorizzazione - La Guardia di Finanza di Lucca ha sequestrato 144 chili di sigarette e quasi 40mila accessori da fumo durante una serie di controlli sui rivenditori di ... Secondo gonews.it

Vende sigarette senza autorizzazione, nei guai il titolare di un punto di ristoro - È finito nella rete della Guardia di Finanza: sequestrati 144 chili di sigarette e decine di migliaia di accessori da fumo ... Lo riporta luccaindiretta.it