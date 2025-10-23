È un clima non esattamente ideale che si sta vivendo in casa Napoli, dopo gli ultimi soprattutto. A far discutere è la quarta sconfitta esterna di questa stagione rimediata, in modo a dir poco rovinoso, contro il PSV Eindhoven. Un tonfo da cui si dovrà uscire quanto prima, visto che nella prossima partita di Serie A ci sarà l’ Inter ospite allo stadio Diego Armando Maradona. La speranza da parte di Antonio Conte è quella di cercare di recuperare pezzi, con Rasmus Hojlund che potrebbe essere disponibile, anche se la sua presenza è in dubbio. Nel caso in cui non dovesse farcela nemmeno questa volta, è pronto a scendere in campo dal primo minuto ancora Lorenzo Lucca che, in seguito all’espulsione contro il PSV Eindhoven, potrebbe però avere una punizione esemplare da parte della UEFA. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lucca, guai senza fine dopo l’espulsione in Champions: tegola tremenda per il Napoli?