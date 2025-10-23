Lucca Comics & Games 2025 | modifiche alla circolazione dei bus

Firenzepost.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Autolinee Toscane informa che dalle 22:00 del 28 ottobre alle 00.00 del 2 novembre 2025 saranno effettuate modifiche ai servizi bus nel centro di Lucca per consentire lo svolgimento dell'evento L'articolo Lucca Comics & Games 2025: modifiche alla circolazione dei bus proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

lucca comics amp games 2025 modifiche alla circolazione dei bus

© Firenzepost.it - Lucca Comics & Games 2025: modifiche alla circolazione dei bus

Altre letture consigliate

lucca comics amp gamesPasserella alla Festa del Cinema di Roma per l’anteprima di ‘I Love Lucca Comics &amp; Games’ - Il sindaco Mario Pardini sul red carpet con regista, sceneggiatori e protagonisti della kermesse dedicata al fumetto e al gioco intelligente ... Lo riporta luccaindiretta.it

Pokémon e League of Legends saranno protagonisti all'Esports Stadium di Lucca Comics &amp; Games - Lucca Comics & Games ha annunciato l'evento Esports Stadium con Carta Postepay Evolution 2025 per cinque giorni di sfide, spettacoli ed eventi della community. Da multiplayer.it

lucca comics amp gamesI Love Lucca Comics &amp; Games, la recensione: persi nel multiverso della creatività - Manlio Castagna ci racconta Lucca Comics & Games dando la parola alla sua community, a quelli che anno dopo anno affollano con entusiasmo le strade della città toscana. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lucca Comics Amp Games