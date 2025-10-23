Lucarelli torna sullo scontro con D’Urso | Ecco cosa vuol dire fare show

(Adnkronos) – Dopo il vivace confronto andato in onda sabato sera a Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli è tornata sull'argomento spiegando sui social cosa intende per "fare show". Lo scontro era nato dopo l'esibizione di Barbara D'Urso, quando la giurata aveva 'criticato' la conduttrice per non aver messo ancora in gioco la sua personalità: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

? A far le domande... comincia tu! Sì, Selvaggia Lucarelli è pronta a lasciare a casa le palette per rispondere anche alle domande del pubblico. E quando ci ricapita? ? Scrivi la tua nei commenti e scopri se sarà letta in puntata #TvTalk torna saba - facebook.com Vai su Facebook

#FarWest torna con Monica Maggioni e Selvaggia Lucarelli tra gli ospiti Salvo Sottile si riprende il venerdì di Rai 3, tra attualità internazionale e caso Garlasco. Ecco le anticipazioni di stasera, 3 ottobre 2025 - X Vai su X

''Tu allontanata da Mediaset ingiustamente? E’ la tua versione'': tra Lucarelli e d’Urso primo vero scontro in diretta a 'Ballando', cos’è successo - Ieri sera, sabato 18 ottobre, è andato in scena il primo vero e proprio scontro verbale tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli a ‘Ballando con le Stelle’. Si legge su gossip.it

Scontro Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli: botta e risposta dopo Ballando con le stelle 2025/ Scoppia caos - Scontro Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli: botta e risposta dopo Ballando con le stelle 2025, è caos: "Ti dari un pugno" "Minaccia di menarmi" Ballando con le stelle 2025, botta e risposta di fuoco ... ilsussidiario.net scrive

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli punge Barbara D'Urso ma il vero scontro è con Pasquale La Rocca! (VIDEO) - Nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle, il pubblico si aspettava un botta e risposta tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli, ma la giurata è stata molto più pungente con... Segnala comingsoon.it