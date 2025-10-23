Luca Sacchi ucciso durante la compravendita di droga | definitiva la condanna per la fidanzata Anastasiya

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutte definitive le condanne per l'omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019 davanti a un pub in zona Colli Albani, a Roma, durante un tentativo di acquisto di droga finito in tragedia. La Cassazione ha. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

La Cassazione ha confermato tre condanne legate all’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso a Roma a ottobre del 2019 - La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva le condanne di tre persone per l’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso a Roma nella notte tra il 23 e il 24 ottobre del 2019 durante un tenta ... Riporta ilpost.it

luca sacchi ucciso duranteDefinitive le condanne per l'omicidio di Luca Sacchi - Confermati anche i 3 anni per Anastasiya Kylemnyk, fidanzata del 57enne. Come scrive msn.com

Omicidio Luca Sacchi: tre anni ad Anastasiya Kylemnyk. Definitive le condanne per Pirino e De Propris - Il personal trainer venne ucciso con un colpo di pistola nell'ottobre del 2019 davanti ad un pub a Colli Albani. Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Luca Sacchi Ucciso Durante