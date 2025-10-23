Luca Franceschini morto nello schianto in superstrada | la moglie resta in prognosi riservata

SENIGALLIA È in prognosi riservata ma non in pericolo di vita Susi Pompili, l?ex commerciante rimasta coinvolta martedì, in Umbria, in un drammatico incidente in cui ha perso. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

