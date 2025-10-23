luca di luzio e giovanni falzone accendono il jazzamore

Domani alle 21 il palco del Jazzamore si accende per una serata di respiro internazionale con il trio guidato da Luca di Luzio che ospita uno dei trombettisti europei più visionari e affermati, Giovanni Falzone. Luca di Luzio, chitarrista italiano di grande versatilità, si è formato presso il conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara e ha proseguito la sua carriera collaborando con figure di rilievo internazionale come Dave?Weckl, Jimmy?Haslip, Randy?Brecker, Alain Caron, Rodney Holmes. Il suo linguaggio abbraccia jazz, fusion, con una forte impronta creativa e una costante apertura verso contaminazioni internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

