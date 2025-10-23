Louvre la scala usata dai ladri diventa lo spot per l’azienda produttrice di montacarichi

Lapresse.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il colpo al Louvre offre lo spunto ad una ditta tedesca produttrice di montacarichi per uno spot irriverente e geniale. La  Böcker Maschinenwerke GmbH ha infatti scelto l’immagine divenuta virale del montacarichi usato dai ladri che hanno trafugato i gioielli di Napoleone dal museo parigino, e abbandonato per strada con la scala verso il balcone dell’edificio, per pubblicizzare la propria attività con un post su Instagram. Ad accompagnare la foto, oltre al logo dell’azienda, la frase “ Quando bisogna andare in fretta “. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Böcker Maschinenwerke GmbH (@boeckermaschinenwerke) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

louvre la scala usata dai ladri diventa lo spot per l8217azienda produttrice di montacarichi

© Lapresse.it - Louvre, la scala usata dai ladri diventa lo spot per l’azienda produttrice di montacarichi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

louvre scala usata ladriFurto al Louvre, le immagini dei ladri in fuga con i gioielli fanno il giro del web - Un nuovo video mostra i ladri del Louvre mentre fuggono dal museo con gioielli di grande valore. Come scrive leggo.it

louvre scala usata ladriLouvre, indagini a una svolta, il camion usato dai ladri era stato rubato: trovati casco, guanto e chiavi - Le indagini sul furto al Louvre proseguono: secondo Le Parisien, il camion con la piattaforma usata per entrare nella Galleria d’Apollo era stata rubata ... Da fanpage.it

louvre scala usata ladriRapina al Louvre, come hanno fatto i ladri? Il montacarichi e l'operazione in 7 minuti. Cosa sappiamo sul colpo dell'anno - Armati con piccole motoseghe e incappucciati. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Louvre Scala Usata Ladri